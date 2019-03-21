Son Dakika Haberleri: Manisa Bbsk'da Keyifler Yerinde

Manisa Bbsk'da Keyifler Yerinde

41 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28'inci hafta mücadelesinde Cumartesi günü saat 15.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Manisa Bbsk'da Keyifler Yerinde, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28'inci hafta mücadelesinde Cumartesi günü saat 15.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti. Antrenmanda futbolcuların oynadığı ayak tenisi idmanı ise oldukça neşeli geçti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde üç grup halinde ayak tenisi oynandı. Sakatlığı devam eden Musa Sinan Yılmazer çalışmada yer almazken, İsmail Haktan Odabaşı ve Mehmet Yılmaz ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halli Onultmak Spor Tesisleri'nde yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini bu kez mağlup edip zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği'ni mağlup ettiği takdirde üst üste 3'üncü galibiyetine imza atmış olacak. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

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