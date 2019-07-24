Manisa BBSK'da yüksek tempo
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Manisa Büyükşehir Belediyepor'un, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında yüksek tempoda çalışmalar devam ediyor.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:27 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyepor'un, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında yüksek tempoda çalışmalar devam ediyor.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını teknik direktörü İlker Püren yönetiminde Afyonkarahisar'da yoğun tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor
günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah
yapılan çalışmada kuvvet ve dayanıklılık çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesporun akşam gerçekleştirilen antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Baskı ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman serbest oyun ve stretching ile sona erdi. - MANİSA
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