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Manisa BBSK'da yüksek tempo

23 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyepor'un, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında yüksek tempoda çalışmalar devam ediyor.

Manisa BBSK'da yüksek tempo, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyepor'un, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında yüksek tempoda çalışmalar devam ediyor.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını teknik direktörü İlker Püren yönetiminde Afyonkarahisar'da yoğun tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah yapılan çalışmada kuvvet ve dayanıklılık çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesporun akşam gerçekleştirilen antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Baskı ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman serbest oyun ve stretching ile sona erdi. - MANİSA
Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:27 Kaynak: İHA
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