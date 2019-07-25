Manisa BBSK, Ferhat Yazgan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sakaryaspor'un gurbetçi orta saha futbolcusu Ferhak Yazgan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sakaryaspor'un gurbetçi orta saha futbolcusu Ferhak Yazgan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kamp yaptığı otelde düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü CEO'su Levent Devrim de yer aldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Levent Devrim, "Ferhat Yazgan, kendisini ispatlamış bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor'da 5 gol ve 10 asistle başarılı bir performans ortaya koydu. Aynı performansı Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında da göstereceğine inanıyoruz. Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk hedefine ulaşıp, adını bir üst lige yazdıracaktır" dedi.



Yazgan: "Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başarılı olacağıma inanıyorum"



Kendisini 3 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu yapan imzayı atan Ferhat Yazgan ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor'da final oynamıştım. İnşallah bu kez şampiyonluk sevincini Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında yaşayacağım. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u hak ettiği yere mutlaka getireceğiz. Bunun içinde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferi Ferhat Yazgan, Türkiye'de şu ana kadar Trabzonspor, 1461 Trabzonspor ve Sakaryaspor'un formalarını giydi. - MANİSA







Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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