Manisa Bbsk, İkinci Yarıya Zonguldak'ta Başlayacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 32 puanla, lider Tuzlaspor'un 5 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 32 puanla, lider Tuzlaspor'un 5 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak.



Mümin Özkasap Stadı'nda ligin ilk haftasında rakibini Onur Kolay ve Yaser Hacımustafaoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başaran Manisa BBSK, sahadan yine galibiyetle ayrılarak, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Zonguldak'ta yarın yapacağı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kart cezalısı olan Ufukhan Bayraktar ve Umut Kaya, Zonguldak Kömürspor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.



Tüm hesapların galibiyet üzerine yapıldığını söyleyen teknik direktör Levent Devrim, "Hayırlısıyla ligin ikinci yarısına Zonguldak Kömürspor maçında başlayacağız. Manisa ve Antalya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirerek ligin ikinci yarısına hazırlandık. Hedefimiz ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Zonguldak Kömürspor'u mağlup ederek ligin ikinci yarısına moralli başlamak istiyoruz. Üç puanı hanemize yazdırma adına her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.



Pazar günü saat 13.30'da Zonguldak Karaelmas K. Köksal Stadında oynanacak olan Zonguldak Kömürspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçını Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Armağan Çekinmez ve Kerem Yükünç yapacaklar. Adem Cinek ise dördüncü hakem olarak saha kenarında olacak. - MANİSA

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