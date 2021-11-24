Manisa BBSK, Karşıyaka maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta sonu bu sezonki ilk deplasman galibiyeti alan yeşil-beyazlı ekipte hedef iç sahadaki yenilmezlik serisine devam etmek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 9'uncu haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Bornova Belediye Karşıyaka takımını evinde ağırlayacak. Maç 27 Kasım Cumartesi günü saat 15.45'te Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele Manisa TV'den de canlı yayınlanacak.

İlk dış galibiyeti takımı daha da motive etti

Sezona iddialı başlayan ve şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, dış sahadaki galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta sonu Mersin Büyükşehir Belediyespor'u farklı yenerek son verdi. Bu sezon evinde bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı dev adamlar ligdeki önemli rakiplerinden Bornova Belediye Karşıyaka'ya karşı galibiyet sayısını eşitlemek için sahaya çıkacak. Son iki haftada yakalanan ritim sonrasında galibiyet serisine devam etmek isteyen Manisa BBSK'da takımın yıldız isimlerinden Sercan Topcu ve Fatih Cantitiz, hafif sakatlıkları nedeniyle son antrenmanda yer almadı. Takım oyunuyla ön plana çıkan yeşil-beyazlı ekipte, Sercan Topcu ve Fatih Cantitiz, antrenmanı takip ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.