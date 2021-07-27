Manisa BBSK'lı dağcılar Türkiye'nin zirvesine tırmandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı, 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yükseği olan Ağrı Dağı'na tırmandı. Yurtiçinden ve yurtdışından önemli dağcıların tırmanış yaptığı, Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan noktada Manisa Büyükşehir Belediyespor flaması yine dalgalandı.

Ağrı Doğubeyazıt ilçesinden Ağrı Dağı tırmanışına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu dağcılar, 3 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanına ulaşarak çadır kurdu. Ertesi gün kampın sökülmesi ile sabah erken saatlerde yola çıkan ekip, saat 14.00 civarında yaklaşık 4 bin 200 metre yüksekliğindeki 2. kamp alanına ulaştı. Akşamüzeri 4 bin 500 metre civarına kadar yüksekliğe uyum (aklimitizasyon) tırmanışı yapıp rotayı kontrol eden ekip, geri dönerek gerekli beslemelerini yaptı ve istirahate çekildi. Gece yarısından sonra saat 02.00 sularında Ağrı Dağı zirvesi için yola çıkan dağcılar, zaman zaman saatte 20 kilometre hızla esen rüzgar altında saat 08.00 civarında 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek zirvesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor flamasını dalgalandırdı. Zirvede 1 saat kalan kalan sporcular, dönüş yolculuğuna başladı. Geri dönüş yolculuğunda 4 bin 200 metre yüksekliğinde ve 3 bin 200 metrede kamp kurarak dinlenen dağcılar, önce Çevirme Mezrası ve sonrasında Doğubeyazıt ilçesine ulaşarak faaliyeti tamamladı. - MANİSA