Son Dakika Haberleri: Manisa Bbsk'li Gençler Şampiyonluk Yolunda

Manisa Bbsk'li Gençler Şampiyonluk Yolunda

14 dakika önce

Bölgesel Gelişim Ligi'nde 3. Grup'ta 49 puanla son haftaya zirvede giren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı şampiyonluk yolunda cumartesi günü Menemen Belediyespor'la karşılaşacak.

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Bölgesel Gelişim Ligi'nde 3. Grup'ta 49 puanla son haftaya zirvede giren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı şampiyonluk yolunda cumartesi günü Menemen Belediyespor'la karşılaşacak.

Hafta sonunda şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Muğlaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan ve ligin son haftasına 49 puanla zirvede giren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımında şampiyonluk için geri sayım başladı. Cumartesi günü Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda karşılaşacağı Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarını mutlak galibiyet parolasıyla antrenörü Turgay Sütçüoğlu yönetiminde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımında moraller ise yüksek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı Antrenörü Turgay Sütçüoğlu, Menemen Belediyespor'u mağlup edip şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini söyleyerek, "Sezon başından bu yana döktüğümüz terin, verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya sadece 1 maç kaldı. Şu anda şampiyonluk yarışında Karşıyaka ile aynı puana sahibiz. İkili averajda rakibimizden üstünüz. Biz, Menemen Belediyespor'u yendiğimiz takdirde diğer maçların skorları ne olursa olsun hedefe ulaşmış olacağız. Hazırlıklarımız son derece iyi gidiyor ve moralimizde son derece yüksek. Menemen Belediyespor'u mağlup edip Bölgesel Gelişim Ligi'nde 3. Grup'ta şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:15 Kaynak: İHA

Spor
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