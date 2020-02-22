Manisa BBSK'lı judoculardan 6 madalya - Son Dakika
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Manisa BBSK'lı judoculardan 6 madalya

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası, Afyon'da gerçekleşti.

Manisa BBSK'lı judoculardan 6 madalya, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası, Afyon'da gerçekleşti. 50 ilden 230 sporcunun katıldığı final müsabakalarında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, başarılarına her gün yenisini eklemeye devam ediyor. Manisa BBSK'lı judocular, Afyon'da düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye Şampiyonasından madalyalar kazanarak döndü. 50 ilden 230 sporcunun katıldığı şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Fidan Ögel, 70 kilogramda Türkiye Şampiyonluğuna ulaşırken, Mert Gülgönül 60 kilogramda, Öznur Efe +70 kilogramda, Zilan Ertem 40 kilogramda Türkiye 2'ncisi, İsmail Durbak 55 kilogramda ve Hüseyin Vural da 50 kilogramda Türkiye 3'üncüsü olarak, şampiyonadan 6 madalya ile dönmüş oldu. - MANİSA

Türkiye, Manisa, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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