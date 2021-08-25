Manisa BBSK'lı sporcular Ata'nın huzurunda - Son Dakika

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anan Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu sporcular, O'nun işaret ettiği sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olarak yetişeceklerine ve başarı için ter dökeceklerine söz verdiler.

Gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla kurulan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde farklı branşlarda sporculara hizmet vererek, bünyesinden birçok başarılı sporcu çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un futbol, judo, atıcılık, okçuluk ve eskrim branşı sporcuları, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan eşliğinde sporcular, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde saygı duruşunda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben Sporcunun, Zeki, Çevik ve aynı zamanda Ahlaklısını severim" sözünün ışığında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatanına, milletine ve bayrağına aşkla bağlı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Ata'mızın manevi huzurunda sporcularımız zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olarak yetişeceklerine ve başarı için ter dökeceklerine söz verdiler. Bizler her zaman onların yanındayız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize eğitimde, sporda ve sosyal alanda daima destek olacağız" dedi. Anıtkabir önünde günün anısını ölümsüzleştiren sporcular, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi' etkinliğine katılmak üzere Çankaya'da bulunan Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ne geçtiler.