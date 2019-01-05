Son Dakika Haberleri: Manisa Bbsk'nin Belek Kampı Devam Ediyor

Manisa Bbsk'nin Belek Kampı Devam Ediyor

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor futbol takımı gerçekleştirdiği çift antrenmanla Antalya Belek'te ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Bbsk'nin Belek Kampı Devam Ediyor, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor futbol takımı gerçekleştirdiği çift antrenmanla Antalya Belek'te ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya Belek'te devam eden kampı ziyaret eden kulüp başkanı Mevlüt Aktan, futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar ve yönetim kurulu üyesi Gökmen Aytaç da antrenmanı izleyerek futbolculara moral verdi.

Manisa BBSK Teknik Direktörü Levent Devrim önderliğinde ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te yoğun bir tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sabah yapılan idmanda kuvvet ve atak sonlandırma ağırlıklı çalışma yapan futbolcular, akşam ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Futbol, Antalya, Manisa, Belek, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlerbirliği'nde Oynayan Alper Uludağ'ın Mert Nobre Taklidi Futbolcuları Kırdı Geçirdi Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı

Camiden Çıkan Yaşlı Adam, Soluk Borusuna Yapışan 'Lokum' Nedeniyle Öldü Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:36:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Bbsk'nin Belek Kampı Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]