Manisa BBSK'nın çalışmaları yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi çalışmalarına devam eden cimnastik sporcularını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

13 branşta çalışmalarına pandemi kurallarına uygun bir şekilde devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünde cimnastik branşında faaliyet gösteren sporcular da antrenör Mehmet Ali ekin önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Gökmen Aytaç ve Ali Caner Vatansever sporcuları ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü'nün selamlarını sporculara ileten Gökmen Aytaç, "Biz başta Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere sizleri ve sporu çok önemsiyoruz. Sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek için bugün buradayız. Biz bu branşta birçok başarılı sporcuları hocalarımızın sayesinde yetiştirdik. Bu konuda da sizlerin de Manisa adını hem Türkiye'ye hem de dünyaya taşıyacağınıza olan inancımız sonsuz. Büyükşehir'in büyük bir kulübünde olduğunuzu unutmayın. Her türlü talebinizin de imkanlar doğrultusunda sizlere sağlanacağını bilin. Sizlerden iyi birer sporcu, iyi birer birey olmanızı bekliyoruz. Bundan da şüphemiz yok. Hepinize başarılar diliyoruz. Sizlerden Manisa'mızın adını güzel noktalarda duyurmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yönetim kurulu üyeleri ziyarette ayrıca sporculara tatlı ikramında da bulundu.

Geçen seneden beri büyük başarıların elde edildiğini ve neredeyse bütün Türkiye şampiyonluklarının Büyükşehir Belediyespor adına Manisa'ya getirildiğini ifade eden Ekin, "Yeni yönetim kurulu Başkanımız Mehmet Güzgülü ve ekibine de ayrı bir teşekkür ediyorum. Buraya geldiler. Çocuklarla birlikte oldular. Her türlü ihtiyaçlarımızı sordular. Bu bizleri mutlu etti. Büyükşehir Belediyespor kulübü de yanımızda olduğunu bir kere daha gösterdi. Büyükşehir Belediyespor Başkanımız ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, fazlasıyla bizlere destek oluyor. Her an arayıp soruyorlar. Bu konuda biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Salonları kullanabiliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk bütün salonları kulüplere açtı. Ortaklaşa çok güzel bir birliktelik var. Bu birliktelik de bize sonuç olarak büyük başarılar getirdi. Geçen seneden bugüne 8 tane milli sporcumuz oldu. 4 tanesi de taze milli. Onlarla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Altyapılarımız var, temel eğitim gruplarımız var. Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yeni hobi gruplarımız var. Cimnastik Manisa'da Türkiye'nin kalesi haline geldi. Geride kalan 2-3 senede aldığımız başarılar da bunun göstergesi. İnşallah bundan sonra daha güzel devam ederiz" dedi. - MANİSA