Manisa Bbsk'nın Yeni Teknik Direktöründen İlk Antrenman

Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni direktörü Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni direktörü Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını sürdürdü.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren ve Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda, Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar bugün teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yapılan antrenmanla sürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Sınırlandırılmış alanda baskı, pres çalışmasının ardından taktik çalışması yapan temsilcimizin antrenmanı stretching ile sona erdi. - MANİSA

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