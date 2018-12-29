Manisa Bbsk, Osmanlıspor'dan Salih'i Kadrosuna Kattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışının içerisinde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un stoperi Salih Zafer Kurşunlu'yu renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışının içerisinde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un stoperi Salih Zafer Kurşunlu'yu renklerine bağladı.



30 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Salih Zafer Kurşunlu, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Osmanlıspor'dan renklerine bağladıkları Salih Zafer Kurşunlu'nun Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında başarılı olacağına inandıklarını söyleyen kulüp başkanı Mevlüt Aktan, "Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun. Ligin ikinci yarısında maçlar çok daha çetin geçecek. Bizde buna hazırlıklı olacağız" ifadelerini kullandı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Türk futbolunda vizyonu olan bir kulüp olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferi Salih Zafer Kurşunlu ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, " Manisa Büyükşehir Belediyespor hedefleri olan bir takım. Bende, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hedeflerine ulaşabilmesi için elimden geleni yapacağım. En kısa sürede takıma uyum sağlayıp zirve yarışında en iyi katkıyı sağlamak istiyorum" diye konuştu. - MANİSA

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