Manisa Bbsk, Sinan Kurumuş'u Kadrosuna Kattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un 25 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurumuş'la anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un 25 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurumuş'la anlaşmaya vardı.



Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'la bir araya gelen Sinan Kurumuş, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hedeflerine ulaşabilmesi için elinden gelen mücadeleyi göstereceğini söyledi. Kurumuş, "Manisa Büyükşehir Belediyespor vizyonu ve hedefleri olan bir kulüp. Spor Toto 1. Lig'den, TFF 2. Lig'de gelmemde bunun büyük bir etkisi oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hedefine ulaşması noktasında elimden geleni yapacağım. Ligin ikinci yarısında birbirinden zorlu maçlar bizi bekliyor. Bende bu zorlu yolculukta takımımın başarısı için çalışacağım" ifadelerini kullandı.



Hatayspor'dan renklerine bağladıkları Sinan Kurumuş'un, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başarılı olacağına inandıklarını söyleyen kulüp başkanı Mevlüt Aktan ise "Sinan Kurumuş'un transferi her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun. Bu hafta sonunda deplasmanda konuk olacağımız Bugsaş maçında galibiyetler serisini başlatacağımıza inanıyorum. Sinan Kurumuş takımımıza gol yollarında önemli katkı sağlayacaktır. Bundan şüphemiz yok" diye konuştu.



Yeni transfer Sinan Kurumuş, ligin ilk yarısında Hatayspor'da toplam 4 gole imza attı. 25 yaşındaki golcü futbolcu kariyerinde daha önce Kırklarelispor, Pendikspor, Bayrampaşa, Tepecikspor, Boluspor, Kahramanmaraş, Beşiktaş ve Ankaragücü takımlarının formasını giydi. - MANİSA

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