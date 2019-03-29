Son Dakika Haberleri: Manisa Bbsk, Tokatspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Manisa Bbsk, Tokatspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

39 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tokatspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Manisa Bbsk, Tokatspor Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tokatspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Tokatspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde salonda ısınma ve egzersiz antrenmanı yapan oyuncular daha sonra sahada düz koşu ve dar alanda pas çalışmasıyla günü tamamladı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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