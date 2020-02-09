Manisa BBSK U16 Takımı Manisa Şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa BBSK U16 Takımı Manisa Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Manisa BBSK U16 Takımı Manisa Şampiyonu oldu

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor U16 Basketbol takımı, final maçında karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 59-37'lik skorla yenerek, Manisa grubunun namağlup şampiyonu oldu.

Manisa BBSK U16 Takımı Manisa Şampiyonu oldu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor U16 Basketbol takımı, final maçında karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 59-37'lik skorla yenerek, Manisa grubunun namağlup şampiyonu oldu.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa U16 Erkekler Basketbol Ligi'nin şampiyonu oldu. Manisa grup finali, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediyespor arasında Muradiye Spor Salonu'nda oynandı. Etkili oyununu maç boyunca sürdüren Manisa BBSK, ilk periyodu 13-11 önde bitirdi. Düşük skorların atıldığı ikinci periyot, 24-22 sonuçlandı ve Manisa BBSK devre arasına 2 sayılık farkla önde girdi. Üçüncü periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Periyodun bitimine 5 dakika kala 29-31 geride olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibi karşısında 10-0'lık bir seri yakaladı ve 39-31'lik skorla, üçüncü periyot sonuçlandı. Müsabakanın dördüncü setinde 20 sayı bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu periyotta sadece 6 sayı yedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 59-37'lik skorla, karşılaşmayı kazandı ve U16 Erkekler Basketbol Ligi'nin namağlup Manisa şampiyonu olarak büyük bir sevinç yaşadı. Manisa Şampiyonu olan Manisa BBSk, 25-29 Şubat'ta Kütahya'da düzenlenecek olan Ege Bölge Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.


İki Takım şampiyon oldu


Manisa Büyükşehir Belediyesporun altyapı takımları, oynadıkları liglerde aldıkları başarılı sonuçlarla adından söz ettirdi. Geride kalan hafta, U18 Basketbol takımı grubunu namağlup tamamlayıp, şampiyonluğunu ilan etmişti. U16 takımı aldığı sonuçla, namağlup grup şampiyonluğunu elde etti. U14 takımı ise, mücadele ettiği grubunu Manisa ikincisi olarak tamamladı. - MANİSA

Büyükşehir Belediyespor, Akhisar Belediyespor, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 19:04:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa BBSK U16 Takımı Manisa Şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]