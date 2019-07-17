Son Dakika Haberleri: Manisa BBSK'ya 2.03'lük Forvet
Son Dakika Güncel Haber

Manisa BBSK'ya 2.03'lük Forvet

4 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol branşında, geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen genç yetenek Burak Can Dilmaç'ı kadrosuna kattı.

Manisa BBSK'ya 2.03'lük Forvet, System.String[]

Kendisini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan imzayı atan Dilmaç sezon boyunca sergileyeceği performansın mesajını vererek, "Sahada başarıya aç, sürekli mücadele eden biri olacağım" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Boluspor'un genç forveti Burak Can Dilmaç ile sözleşme imzaladı. 2.03'lik uzun forvet, Halil Onultmak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde düzenlenen törende kendisini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan imzayı attı. Düzenlenen törende Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Balatlı da yer aldı.

"Mücadele eden biri olacağım"

İmza törenin ardından mutluluğunu paylaşan genç yetenek, "Bana bu fırsatı verdikleri için Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Bana inananları ve güvenenleri asla yanıltmayacağım. Sahada başarıya aç, sürekli mücadele eden biri olacağım. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Boluspor, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:01 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:25:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa BBSK'ya 2.03'lük Forvet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]