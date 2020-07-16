Manisa BBSK'ya Basketbol Süper Ligi'nden transfer

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nden Sigortam.net İTÜ Basket takımının tecrübeli oyuncusu Ramazan Tekin ile 2020-2021 sezonu için anlaştı.



Hedefleri olan bir takıma geldiğini ve heyecanlı olduğunu belirten 2.14'lük dev pivot, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hedefleri doğrultusunda takıma destek olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getirdi.



TBL'de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde kadrosuna Süper Lig tecrübesi olan önemli bir ismi daha kazandırdı. 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sigortam.net İTÜ Basket takımında forma giyen Ramazan Tekin, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kadrosuna katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tescil edilen ligde Sigortam.net İTÜ Basket forması giyen başarılı basketbolcu, 20 maça çıktı. Ortalama 13.8 dakika ile oynayan Ramazan Tekin, bu sürede 3.5 sayı, 2.4 ribaund, 0.5 asist istatistiklerini yakaladı. 27 yaşındaki pivot, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basket, Royal Halı Basket, Tofaş ve Anadolu Efes takımlarının formalarını giymişti. - MANİSA