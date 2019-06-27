Son Dakika Haberleri: Manisa BBSK'ya stoper takviyesi
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Manisa BBSK'ya stoper takviyesi

23 dakika önce

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli stoper Taha Can Velioğlu'nu renklerine bağladı.

Manisa BBSK'ya stoper takviyesi, System.String[]
TFF 2. Lig'de mücadele eden ve şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli stoper Taha Can Velioğlu'nu renklerine bağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı başaran Denizlispor'un başarılı stoperi Taha Can Velioğlu'nu kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper, Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlen imza töreninde kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından konuşan Taha Can Velioğlu, "Öncelikle transferde emeği geçen başkanlarıma teşekkür ederim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için çok mutluyum. İnşallah bu sezon play-off'a kalmadan direk bir üst lige çıkacağız. Güzel bir ortam var. Bu forma altında başarılı sezonlar geçireceğime inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyerspor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ise, "Taha Can Velioğlu'nun da kulübümüze önemli katkıları olacağına inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Bu sezon, bir üst lige inşallah 1. olarak çıkacağız. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. İnşallah başarılı oluruz" şeklinde konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, TAHA CAN VELİOĞLU, Manisa, Spor
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