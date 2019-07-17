Son Dakika Haberleri: Manisa BBSK, Zahit Fındık'ı renklerine bağladı
Son Dakika Spor Haber

Manisa BBSK, Zahit Fındık'ı renklerine bağladı

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sakaryaspor'lu Zahit Fındık'ı renklerine bağladı.

Manisa BBSK, Zahit Fındık'ı renklerine bağladı, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sakaryaspor'lu Zahit Fındık'ı renklerine bağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, takım kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer döneminde yaptığı transferler ile adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, son olarak Sakaryaspor'un golcü sol kanat oyuncusu Zahit Fındık'ı transfer etti. Halil Onultmak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşmeye imza atan Zahit Fındık, hedefinde şampiyonluk olduğunu söyledi. İmza töreninde Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar da hazır bulundu. İmza töreninden sonra açıklamalarda bulunan Fındık, şunları söyledi: "Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediyesi bunu geçen sezonda gösterdi. Sözleşmeyi imzaladığım için mutluyum, ilk günü sabırsızlıkla bekliyorum" - MANİSA
Büyükşehir Belediyespor, Sakaryaspor, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi! Fındıkta üreticiyi korkutan gelişme! Bir haftada fiyatı 20 liradan 12 liraya düştü Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:23:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa BBSK, Zahit Fındık'ı renklerine bağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]