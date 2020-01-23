Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor - Son Dakika

Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bir saat içinde 15 sarsıntı daha meydana geldi.

Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bir saat içinde 15 sarsıntı daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Aydın, İzmir, Denizli, Kütahya, Bursa, Yalova ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde de hissedilen depremden 3 dakika sonra yine merkez üssü Musalar olan 4.4 şiddetinde artçı sarsıntı yaşandı. İlk depremin ardından bir saat içinde 15 sarsıntının daha meydana geldiği öğrenildi. Sarsıntıların Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana geldiği bildirildi.

Saat 22.22'de merkez üssü Akhisar Musalar olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 22.25'de merkez üssü Akhisar Musalar olan 4.4, saat 22.27'de merkez üssü Akhisar Musalar olan 2.1, saat 22.28'de merkez üssü Akhisar Karaborklu olan 2.8, saat 22.34'de merkez üssü AQkhisar Musalar olan 3.7, saat 22.40'da merkez üssü Karaborklu olan 2.7, saat 22.41'de merkez üssü Musalar olan 2.9, saat 22.43'de merkez üssü Kırkağaç Karakurt olan 4.2, saat 22.50'de merkez üssü Akhisar Gökçeahmet olan 3.5, saat 22.57'de merkez üssü Akhisar Karaköy olan 3.7, saat 23.00'da merkez üssü Akhisar Kadıdağı olan 3.4, saat 23.03'de merkez üssü Akhisar Musalar olan 2.5, saat 23.14'de merkez üssü Akhisar Karaborklu olan 3.3 şiddetinde, saat 23. 15'de merkez üssü Kırkağaç İlyaslar olan 3.0 ve saat 23.20'de merkez üssü Akhisar Musalar olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

(İHA)

(SC-ÖZ-Y)

Kırkağaç, Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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