Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor - Son Dakika

Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor
6 saat önce
22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'daki artçı sarsıntılar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:06 Kaynak: İHA
22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'daki artçı sarsıntılar devam ediyor. Manisa'da son 16 saatte 119 artçı sarsıntının meydana geldiği öğrenildi.
22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sadece 26 Ocak saat 00.00'dan 16.00'a kadar Manisa'da en büyüğü 4.0 büyüklüğünde 119 artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden derlenen bilgilere göre meydana gelen artçılar Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin mahallelerinde meydana geldi. - MANİSA
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