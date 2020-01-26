Manisa beşik gibi sallanmaya devam ediyor - Son Dakika

22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sadece 26 Ocak saat 00.00'dan 16.00'a kadar Manisa'da en büyüğü 4.0 büyüklüğünde 119 artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden derlenen bilgilere göre meydana gelen artçılar Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin mahallelerinde meydana geldi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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