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Manisa Beydere Barajı 2022'ye hazır - Son Dakika

Manisa Beydere Barajı 2022'ye hazır

18.08.2021 09:59
Manisa Beydere Barajı 2022'ye hazır, System.String[]

Mart başında gövde dolgusuna başlanan Manisa Beydere Barajı, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve gölette su tutulmaya başlandı.

Mart başında gövde dolgusuna başlanan Manisa Beydere Barajı, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve gölette su tutulmaya başlandı. Sulama şebekesini de yeni yıla kadar bitireceklerini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, amaçlarının 2022 yaz sulama sezonunda göletten tarlalara su vermek olduğunu açıkladı.

4 mart 2021 tarihinde gövde dolgusuna başlanan Manisa Yunusemre Beydere Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor. 6 ay gibi kısa bir sürede gövde inşaatı tamamlanan barajda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 95'e ulaşırken, gölette su tutulmaya başlandı. Beydere Barajı'nın 2 bin 750 dekar araziye can suyu vereceğini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Beydere Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 400 bin metreküp dolgu yaptık. Şu anda sulama şebekesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, yılsonuna kadar projeyi tamamlayarak önümüzdeki 2022 yaz sulama sezonunda barajdan tarlalara su vermek" diye konuştu.

Temelden yüksekliği 41 metre olarak gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu olarak projelendirilen Yunusemre Beydere Barajı, 1 milyon 300 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak. Baraj, 2 bin 750 dekar araziyi can suyu ile buluştururken, bölge ekonomisine de 2021 yılı rakamları ile 6 milyon 410 bin lira ek katkı sağlayacak - MANİSA

Manisa Beydere Barajı 2022'ye hazır
Manisa Beydere Barajı 2022'ye hazır

Yunusemre, Manisa, Çınar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa Beydere Barajı 2022'ye hazır - Son Dakika Ekonomi


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