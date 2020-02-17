Manisa beyin ölümü gerçekleşen ödüllü gazetecinin organları bağışlandı - Son Dakika
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Manisa beyin ölümü gerçekleşen ödüllü gazetecinin organları bağışlandı

7 saat önce

Beyin ölümü gerçekleşen ödüllü gazetecinin organları bağışlandıMANİSA'nın Salihli ilçesinde, karşıdan gelen otobüsle çarpışan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü 46 yaşındaki ödüllü gazeteci Hakan Tankaya'nın kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Beyin ölümü gerçekleşen ödüllü gazetecinin organları bağışlandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, karşıdan gelen otobüsle çarpışan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü 46 yaşındaki ödüllü gazeteci Hakan Tankaya'nın kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların, görüştüğü ailesi Tankaya'nın organlarını bağışladı.

Geçen 14 Şubat'ta Salihli'den İzmir yönüne giden Nurullah Akbaş'ın kullandığı 35 PK 429 plakalı yolcu otobüsü Ankara-İzmir Karayolu, Caferbey mevkisinde karşıdan gelen Hakan Tankaya yönetimindeki 45 LE 510 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, 2 çocuk babası Tankaya, ağır yaralandı. Uzun yıllardır Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yaptığı öğrenilen Tankaya, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Tankaya'nın bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların, görüştüğü ailesi Tankaya'nın organlarını bağışladı. Savcının, gerekli incelemesinin ardından Tankaya'nın organlarının uygun hastalara nakledilmek üzere alınacağı bildirildi.

Tankaya, Anadolu basını Özendirme Yarışması 'Yerel Haber' dalında 2013 yılında 'Yüz nakli için umutlu bekleyiş' haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü. Organ bağışı konusunda farkındalık için mücadelesi ile tanınan Tankaya'nın ailesine de daha önce kedisine bir şey olması halinde organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği de öğrenildi.

Manisa beyin ölümü gerçekleşen ödüllü gazetecinin organları bağışlandı

14 şubat, Salihli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:22 Kaynak: DHA
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