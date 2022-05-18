Manisa Bilim Şenliği sona erdi - Son Dakika
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Manisa Bilim Şenliği sona erdi

18.05.2022 14:24

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) yürütücülüğünde toplam 45 paydaş ve sponsorun desteğiyle düzenlenen TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği sona erdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) yürütücülüğünde toplam 45 paydaş ve sponsorun desteğiyle düzenlenen TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen şenlikte atölye eğitimleri, gözlem, sergi, sahne gösterileri, tematik bilim oyunları gibi etkinliklerin yer aldığı stantlar kuruldu.

Şenlikte 278 öğretmen ve akademisyen ile 154 üniversite öğrencisi görev aldı.

Her yaş grubundan 172 bin kişi, 4 gün boyunca stantları ziyaret etti.

Kapanış törenine AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, paydaşlar ile şenlikte görev alanlara teşekkür belgesi takdim etti.

Manisa Bilim Şenliği sona erdi
Manisa Bilim Şenliği sona erdi
Manisa Bilim Şenliği sona erdi
Manisa Bilim Şenliği sona erdi

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Kaynak: AA

Teknoloji, Son Dakika

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