Ödülünü şehit Eren Bülbül'e armağan etti - Son Dakika
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Ödülünü şehit Eren Bülbül'e armağan etti

11.08.2022 11:00

MANİSA Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Taha Arben Vurgun (12) ve Ayşe Nehir Nalbantoğlu (10), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Trabzon etabında 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' alanında 11 bin 309 proje arasından ilk 40'a girip, 'en iyi sunum' ödülünü aldı.

MANİSA Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Taha Arben Vurgun (12) ve Ayşe Nehir Nalbantoğlu (10), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Trabzon etabında 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' alanında 11 bin 309 proje arasından ilk 40'a girip, 'en iyi sunum' ödülünü aldı. Taha Arben Vurgun, kazandığı ödülü, mezarını ziyaret ettiği şehit Eren Bülbül'e armağan etti. Vurgun, yarışmada giydiği tişörtü mezara bıraktı. Tişörtün üzerindeki 'İyi ki varsın Eren' yazısı dikkat çekti.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Trabzon etabı 5- 7 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi 7'nci sınıf öğrencisi Taha Arben Vurgun ve 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Nehir Nalbantoğlu da hazırladıkları 'Erişilebilir akıl oyunları' projesiyle, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' alanında yarıştı. Manisalı öğrenciler, projeleriyle 11 bin 309 proje arasından ilk 40'a girerek finale kaldı. Öğrenciler, Trabzon etabında verilen tek ödül olan 'En iyi sunum' ödülünü aldı.

Taha Arben Vurgun, Manisa'ya dönmeden önce, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti. Vurgun, ödülünü Eren'e armağan edip, yarışmada giydiği tişörtü de mezarının üzerine bıraktı. Taha Arben Vurgun'un tişörtünde 'İyi ki varsın Eren' yazdığı görüldü.

Duygularını dile getiren Taha Arben Vurgun, "Milli Teknoloji Hamlesi özgüvendir. Teknolojide bağımsızlık mücadelesidir. Güçlü ve bağımsız geleceğimizin garantisidir. Bizlerin özgürce yaşanmasında, milli teknoloji hamlesi için ülkemiz için fikirler üretebilmemizde en büyük vefa borcumuz şehitlerimizedir. Vefa borcunu en başta hak eden onlardır. Çünkü vatan uğruna kan akıtan, hayatlarını veren onlardır. 'İyi ki varsın Eren' demek için geldim. Yarışmada giydiğim tişörtümü de ona bıraktım. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Eren Bülbül, Trabzon, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödülünü şehit Eren Bülbül'e armağan etti - Son Dakika

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