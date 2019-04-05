Son Dakika Haberleri: Manisa Bilsem'e 3 Ödül

Manisa Bilsem'e 3 Ödül

28 dakika önce

Manisa Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması'nda 3 ödül aldı.

Manisa Bilsem'e 3 Ödül, System.String[]
Manisa Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması'nda 3 ödül aldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca bu yıl 13.'sü düzenlenen TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda 893 projeden 100'ü sergilenmeye değer bulundu.

Alanında uzmanlar tarafından özgünlük, yenilikçilik, yararlılık, uygulanabilirlik, özümseme ve hakimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre değerlendirilen sergideki 100 projenin içinden her kategoride dereceye girenler belirlendi.

Buna göre 5. sınıf öğrencisi Yasin Çoban ve Feyzi Taylan Ok'un "Asit Yağmurlarından Korunma Sistemi" projesi, 6. sınıf öğrencileri Zeynep Çeşmeci ve Melike Sude Kalıpçı'nın "Özkütlemetre" projesi ile Rıfat Arda Biçer ve Yusuf Tamer Akyol'un "Elektrostatik Baca Sistemi" projesi, yarışmada dereceye girerek ödül aldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı ve AR-GE Birimi yöneticisi Necmettin Okumuş, yarışmadan derecelerle döndükleri için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimize ve kurumlarımıza destek sağlamaya devam edeceğiz. Projeye katılan tüm kurumlara, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:55 Kaynak: AA

İzmir, Manisa, Güncel
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