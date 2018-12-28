Manisa Bisiklet Festivali Salihli'de Yapılacak
2 saat önce
Üç yıldır Manisa merkezde çeşitli rotalarda gerçekleştirilen Manisa Bisiklet Festivalinin 4'üncü nisan ayında Salihli'de yapılacak.
Üç yıldır Manisa
merkezde çeşitli rotalarda gerçekleştirilen Manisa Bisiklet Festivalinin 4'üncü nisan ayında Salihli
'de yapılacak.
2019 yılı Manisa Bisiklet Festivali, tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Salihli'de düzenlenecek. Kurşunlu
şelaleleri ve kaplıcalar, paranın ilk kullanıldığı kent, Sart antik kenti, Kral mezarları, Gölmarmara
gölü çevresinde bir tur ve bir doğa harikası olan Adala
kanyonu bisikletlerle gezilecek yerler arasında yer alıyor. Bisiklet tutkunu Volkan Kaz, 3 yıldır Manisa merkezde yapılan bisiklet festivalindeki rotalarda bu yıl bir değişiklik yaptıklarını söyledi. Kaz, "Bu yıl doğal güzellikleri ile öne çıkan Salihli'de olacağız. Kamp yerimiz akarsu kenarında harika bir alanda olacak. Biliyorsunuz Manisa Bisiklet festivalleri hep doğa içinde gerçekleştiriliyor. Çoğunluğu toprak yollardan oluşan parkurlarda gerçekleşti. Bu yıl daha çok doğal güzellik olacak" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:41 Kaynak: İHA
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