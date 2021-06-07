MANİSA BORUDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir evin yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi Çözüm Sokak'taki bir binada oturan vatandaşlar, yağmur suyu tahliye borusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine adrese gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, boru içerisinde sıkışan yavru kediyi boruyu keserek kurtardı. Sağlık durumu iyi görünen yavru kedi, ekipler tarafından sokağa salındı. Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.