Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb 3 Puana Hasret Kaldı

Manisa Bşb 3 Puana Hasret Kaldı

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta öne geçtiği maçta deplasmanda Bakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor zirve yarışında bir darbe daha yedi.

Manisa Bşb 3 Puana Hasret Kaldı, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta öne geçtiği maçta deplasmanda Bakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor zirve yarışında bir darbe daha yedi. İkinci yarıya iddialı girmesine rağmen istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlılar galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Son olarak Kahramanmaraşspor'u 4-0'la geçen Manisa BŞB ardından Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilip, Zonguldak Kömürspor'la 0-0, Kırklarelispor'la 2-2 ve Bakspor'la 1-1 berabere kaldı.

Haftalardır galip gelemeyen Manisa temsilcisinin en büyük tesellisi ise 35 puanla halen Play-Off hattında yer alması oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor bu hafta evinde Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:51 Kaynak: DHA

Spor
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