Manisa Bşb'de Çapanoğlu İnançlı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takımıyla çıktığı ilk maçı kazanmayı başaran teknik direktör Mustafa Çapanoğlu iddalı konuştu.





TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takımıyla çıktığı ilk maçı kazanmayı başaran teknik direktör Mustafa Çapanoğlu iddalı konuştu. Pazar günü Pendikspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Çapanoğlu, "Pendikspor maçını kazanma adına sahada her şeyi yapmamız lazım. Tarsus İdman Yurdu galibiyetinin tesadüf olmadığını, bizim kadromuzun çok iyi bir kadro olduğunu İstanbul'da göstermek istiyoruz. Benim futbolcularıma olan güvenim tam. Bu başarıyı da gösterecek kapasitede oyuncularımız var. Evimize 3 puanla dönersek zirve için farklı hesaplar yapmaya başlarız" dedi.



Manisa BŞB grupta 38 puanla 4. sırada yer alıyor. - Manisa

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