Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb'de Çapanoğlu İnançlı

Manisa Bşb'de Çapanoğlu İnançlı

33 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takımıyla çıktığı ilk maçı kazanmayı başaran teknik direktör Mustafa Çapanoğlu iddalı konuştu.

Manisa Bşb'de Çapanoğlu İnançlı, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takımıyla çıktığı ilk maçı kazanmayı başaran teknik direktör Mustafa Çapanoğlu iddalı konuştu. Pazar günü Pendikspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Çapanoğlu, "Pendikspor maçını kazanma adına sahada her şeyi yapmamız lazım. Tarsus İdman Yurdu galibiyetinin tesadüf olmadığını, bizim kadromuzun çok iyi bir kadro olduğunu İstanbul'da göstermek istiyoruz. Benim futbolcularıma olan güvenim tam. Bu başarıyı da gösterecek kapasitede oyuncularımız var. Evimize 3 puanla dönersek zirve için farklı hesaplar yapmaya başlarız" dedi.

Manisa BŞB grupta 38 puanla 4. sırada yer alıyor. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:21 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Tarsus, Manisa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Nihat Özdemir'e Sert Cevap PSG, Türk Golcü Metehan Güçlü'yle Sözleşme İmzaladı

Cristiano Ronaldo'nun Maç İçinde Yaptığı "5" Hareketi, Maç Sonunda Anlaşıldı Bayern Münih Maçında Sahada Olan Liverpoollu Mane'nin Evi Soyuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:54:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb'de Çapanoğlu İnançlı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]