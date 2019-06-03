Son Dakika Haberleri: Manisa BŞB'de gündem Kırtoğlu
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Manisa BŞB'de gündem Kırtoğlu

1 saat önce

TFF 2. Lig'de gelecek sezon zirveyi hedefleyecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör arayışları sürürken, kurmayların Toprak Kırtoğlu ismi üzerinde durduğu öğrenildi.

Manisa BŞB'de gündem Kırtoğlu, System.String[]

TFF 2. Lig'de gelecek sezon zirveyi hedefleyecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör arayışları sürürken, kurmayların Toprak Kırtoğlu ismi üzerinde durduğu öğrenildi. Sezon biter bitmez tecrübeli teknik adam Taner Taşkın'la yollarını ayıran ve araştırmalara başlayan yeşil-beyazlılarda Sportif Direktör Levent Devrim'in bayramdan sonra Kırtoğlu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Toprak Kırtoğlu, teknik adamlık kariyerinde sadece Altay'ı çalıştırdı. 


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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