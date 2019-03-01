Manisa Bşb'de Hedef Galibiyet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pendikspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın sahasında düşme hattında bulunan Bandırmaspor Baltok'la mücadele edecek.





TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pendikspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın sahasında düşme hattında bulunan Bandırmaspor Baltok'la mücadele edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu taraftar desteği ile galip geleceklerini söyledi. Çapanoğlu, "Hedefimiz ilk 5'in içinde yer alabilmek. Bandırmaspor saygı duyulması gereken bir ekip. Artık kolay maç yok. Dikkatli olacağız ve iyi futbol oynayıp istediğimizi elde edeceğiz" diye konuştu. - Manisa

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