Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb'de Hedef Galibiyet

Manisa Bşb'de Hedef Galibiyet

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pendikspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın sahasında düşme hattında bulunan Bandırmaspor Baltok'la mücadele edecek.

Manisa Bşb'de Hedef Galibiyet, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pendikspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın sahasında düşme hattında bulunan Bandırmaspor Baltok'la mücadele edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu taraftar desteği ile galip geleceklerini söyledi. Çapanoğlu, "Hedefimiz ilk 5'in içinde yer alabilmek. Bandırmaspor saygı duyulması gereken bir ekip. Artık kolay maç yok. Dikkatli olacağız ve iyi futbol oynayıp istediğimizi elde edeceğiz" diye konuştu. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:42 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Manisa, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e Teşekkür

Ünlü Yorumcu Fatih Doğan: TFF Başkanlığı İçin Aziz Yıldırım'ın Adı Geçiyor Beşiktaş'tan Yıldırım Demirören'e Teşekkür Mesajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:51:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb'de Hedef Galibiyet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]