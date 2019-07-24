Son Dakika Haberleri: Manisa BŞB'de kaleci Yağızcan kampa katıldı
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Manisa BŞB'de kaleci Yağızcan kampa katıldı

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefi zirve olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Utaş Uşakspor'dan kaleci Yağızcan Akyürek'i renklerine bağladı.

Manisa BŞB'de kaleci Yağızcan kampa katıldı, System.String[]
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefi zirve olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Utaş Uşakspor'dan kaleci Yağızcan Akyürek'i renklerine bağladı. Uşakspor'la sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki eldivenle yapılan tüm görüşmelerden olumlu sonuç alındı ve Yağızcan resmi sözleşmeyi imzaladı. Ayağının tozuyla yeni takımının Afyonkarahisar kampına dahil olan Yağızcan Akyürek, kentin diğer temsilcisi Manisaspor'un altyapısından yetişmişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Uşakspor, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
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