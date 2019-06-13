Manisa BŞB'de Ömer Kahveci sesleri
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör arayışları sürerken, yönetimin deneyimli kaleci Ömer Kahveci ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:49 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor
'da teknik direktör arayışları sürerken, yönetimin deneyimli kaleci Ömer Kahveci
ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.
Son olarak Şanlıurfaspor
'un kalesini koruyan 27 yaşındaki futbolcunun en kısa zamanda Manisa'ya gelip resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Adana Demirspor
'un altyapısından yetişip Bucaspor
, Tire
1922 Spor ve Şanlıurfaspor'da oynayan tecrübeli eldiven, U21 Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.
- Manisa
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