Son Dakika Haberleri: Manisa BŞB'de pivot Tolga imzaladı
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Manisa BŞB'de pivot Tolga imzaladı

1 saat önce

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 21 yaşındaki Tolga Kaan Birer'i renklerine bağladı.

Manisa BŞB'de pivot Tolga imzaladı, System.String[]
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 21 yaşındaki Tolga Kaan Birer'i renklerine bağladı. Anadolu Efes altyapısından yetişip son olarak Artvin Belediyespor forması giyen pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Halil Onultmak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan 2.06 metre boyundaki genç basketbolcu, "Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi önemli bir camiada olmak güzel bir duygu. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.


Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
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