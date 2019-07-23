Manisa BŞB'de pivot Tolga imzaladı
1 saat önce
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 21 yaşındaki Tolga Kaan Birer'i renklerine bağladı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor
, 21 yaşındaki Tolga Kaan Birer'i renklerine bağladı. Anadolu Efes
altyapısından yetişip son olarak Artvin
Belediyespor forması giyen pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Halil Onultmak Spor
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Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan 2.06 metre boyundaki genç basketbolcu, "Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi önemli bir camiada olmak güzel bir duygu. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.
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