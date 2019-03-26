Manisa Bşb'de Sinan Farkı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçı 5 galibiyet, 2 beraberlikle geçerek zirve yarışından kopmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da devre arasında Hatayspor'dan transfer edilen Sinan Kurumuş farkını ortaya koydu.





TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçı 5 galibiyet, 2 beraberlikle geçerek zirve yarışından kopmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da devre arasında Hatayspor'dan transfer edilen Sinan Kurumuş farkını ortaya koydu. Darıca Gençlerbirliği ile oynanan son maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla 9'uncu kez sahaya çıkan 24 yaşındaki yıldız, 5'inci golünü kaydetti. Sinan, Darıca maçında 2 gol birden attı. Manisa temsilcisinde Tarsus İdman Yurdu, Pendikaspor ve Karagümrük maçlarını da boş geçmeyen genç golcü kalitesini kanıtladı.



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