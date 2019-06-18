Son Dakika Haberleri: Manisa BŞB'de Tayyib Kanarya yolcu
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Manisa BŞB'de Tayyib Kanarya yolcu

1 saat önce

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor.

Manisa BŞB'de Tayyib Kanarya yolcu, System.String[]

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılarda 6 futbolcunun ardından Tayyib Kanarya ile de yolların ayrıldığı ifade edildi. Kulüple 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusuyla görüşen yönetimin karşılıklı anlaşma sağladığı ifade edildi. Manisa ekibine 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen Tayyib, 24 maça çıkıp 6 gol attı. Manisa BŞB daha önce de Ersel Çetinkaya, Oğuzhan Yazıcı, Fatih Gül, Zafer Şensoy, Alper Akçam ve Yaser Hacımustafaoğlu ile vedalaşıldığını duyurdu. 


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
Yaprak Dökümü, Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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