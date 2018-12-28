Manisa Bşb'de Transfer Taarruzu Başladı
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde harekata başladı.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor
, transferde harekata başladı. İkinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen yeşil-beyazlılar Afjet Afyonspor'dan orta saha Yasin, forvet Oltan
, Osmanlıspor'an defens oyuncusu Salih ile Kahramanmaraşspor
'dan kanat Hurşit'i listesine aldı. Yönetimin 4 oyuncuyla görüşmelere başladığı ve sürecin olumlu ilerlediği öğrenildi. Manisa temsilcisinin 2 Ocak'ta başlayacak Antalya
kampına kadar transferleri yetiştirmesi bekleniyor.
Öte yandan Manisa BŞB'de 23 yaşındaki forvet Tayyib Kanarya'nın takımdan ayrılacağı vzurgulandı. Bu sezon 9 maçta görev yapan Tayyib 1 gol atabildi. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:49 Kaynak: DHA
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