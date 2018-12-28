Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb'de Transfer Taarruzu Başladı

Manisa Bşb'de Transfer Taarruzu Başladı

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde harekata başladı.

Manisa Bşb'de Transfer Taarruzu Başladı, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde harekata başladı. İkinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen yeşil-beyazlılar Afjet Afyonspor'dan orta saha Yasin, forvet Oltan, Osmanlıspor'an defens oyuncusu Salih ile Kahramanmaraşspor'dan kanat Hurşit'i listesine aldı. Yönetimin 4 oyuncuyla görüşmelere başladığı ve sürecin olumlu ilerlediği öğrenildi. Manisa temsilcisinin 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar transferleri yetiştirmesi bekleniyor.

Öte yandan Manisa BŞB'de 23 yaşındaki forvet Tayyib Kanarya'nın takımdan ayrılacağı vzurgulandı. Bu sezon 9 maçta görev yapan Tayyib 1 gol atabildi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:49 Kaynak: DHA

Kahramanmaraşspor, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Manisa, Spor
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