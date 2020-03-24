Manisa BŞB'de yabancılar gitti
6 saat önce
TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, spor organizasyonlarının dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden süresiz bir şekilde durdurulmasının ardından, takımdaki yabancı oyuncular Isiah Umipig ile BJ Blake ayrıldı.
TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye spor'da, spor organizasyonlarının dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden süresiz bir şekilde durdurulmasının ardından, takımdaki yabancı oyuncular Isiah Umipig ile BJ Blake ayrıldı. Sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilen iki oyuncu ülkeleri ABD'ye döndü.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:44 Kaynak: DHA
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