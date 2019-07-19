Manisa BŞB, Dilaver transferini duyurdu
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor daha önce anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Dilaver Güçlü'nün transferini resmen duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:13 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor
daha önce anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Dilaver Güçlü'nün transferini resmen duyurdu. Geçen sezon Sakaryaspor
formasıyla 2'nci Lig Play-Off finali oynayan 33 yaşındaki Dilaver'in, Manisa ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Manisa BŞB'ye geldiği için oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Dilaver, "Kariyerimde daha önce Manisaspor
forması giymiştim, tekrar Manisa'da olmak mutluluk verici. Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi düzenli ve profesyonel çalışan çok az kulüp var. Camiamızı hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor CEO
'su Levent Devrim
de Dilaver'in takıma önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
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