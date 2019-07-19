Son Dakika Haberleri: Manisa BŞB, Dilaver transferini duyurdu
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Manisa BŞB, Dilaver transferini duyurdu

26 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor daha önce anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Dilaver Güçlü'nün transferini resmen duyurdu.

Manisa BŞB, Dilaver transferini duyurdu, System.String[]
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor daha önce anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Dilaver Güçlü'nün transferini resmen duyurdu. Geçen sezon Sakaryaspor formasıyla 2'nci Lig Play-Off finali oynayan 33 yaşındaki Dilaver'in, Manisa ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Manisa BŞB'ye geldiği için oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Dilaver, "Kariyerimde daha önce Manisaspor forması giymiştim, tekrar Manisa'da olmak mutluluk verici. Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi düzenli ve profesyonel çalışan çok az kulüp var. Camiamızı hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor CEO'su Levent Devrim de Dilaver'in takıma önemli katkılar sağlayacağını söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:13 Kaynak: DHA
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