Manisa Bşb Hayata Döndü
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yollarını ayırdığı teknik direktör Levent Devrim'in yerine Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 hafta sonra gülmeyi hatırladı.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta yollarını ayırdığı teknik direktör Levent Devrim
'in yerine Mustafa Çapanoğlu
'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor
, evinde Tarsus
İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 hafta sonra gülmeyi hatırladı. Çapanoğlu yönetiminde ilk galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar yeniden yarışa ortak olurken, kara bulutlar da dağıldı.
Takımının çok istekli bir futbol oynadığını belirten Mustafa Çapanoğlu, "İlk maçımda 3 puanla tanışmak beni çok sevindirdi. Biz kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Devamını getireceğiz. Sezon sonuna kadar üst sıralar için mücadelemiz devam edecek" dedi. - Manisa
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:57 Kaynak: DHA
Fenerbahçeli Taraftarlar Tff'ye Tepki İçin Yürüdü
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek
Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi 25 Şubat'ta Oynanacak
Rıza Kayaalp, Gözünü Yeniden Avrupa'nın Zirvesine Dikti