Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb Hayata Döndü

Manisa Bşb Hayata Döndü

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yollarını ayırdığı teknik direktör Levent Devrim'in yerine Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 hafta sonra gülmeyi hatırladı.

Manisa Bşb Hayata Döndü, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yollarını ayırdığı teknik direktör Levent Devrim'in yerine Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 5 hafta sonra gülmeyi hatırladı. Çapanoğlu yönetiminde ilk galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar yeniden yarışa ortak olurken, kara bulutlar da dağıldı.

Takımının çok istekli bir futbol oynadığını belirten Mustafa Çapanoğlu, "İlk maçımda 3 puanla tanışmak beni çok sevindirdi. Biz kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Devamını getireceğiz. Sezon sonuna kadar üst sıralar için mücadelemiz devam edecek" dedi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:57 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Levent Devrim, Mustafa Çapanoğlu, Manisa, Spor
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