Son Dakika Haberleri: Manisa BŞB, Mustafa Çakır'ı bitirdi
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Manisa BŞB, Mustafa Çakır'ı bitirdi

2 dakika önce

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor henüz yeni teknik direktörünü bulamazken, yönetim transferde hamle yapmayı sürdürüyor.

Manisa BŞB, Mustafa Çakır'ı bitirdi, System.String[]
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor henüz yeni teknik direktörünü bulamazken, yönetim transferde hamle yapmayı sürdürüyor.
İlk olarak Şanlıurfaspor'dan kaleci Ömer Kahveci'yi renklerine bağlayan yeşil beyazlılar, Kastamonuspor 1966 forması giyen stoper Mustafa Çakır'la da anlaşma sağladı. Kastamonu ekibiyle sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki savunmacının yeni haftada resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Hatayspor, Batman Betrolspor, Ankara Demirspor ve Ümraniyespor'da da oynayan Mustafa, geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor'la 30 maça çıkıp 3 kez gol sevinci yaşadı.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
Spor
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