Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb'nin Rakibi Etimesgut

Manisa Bşb'nin Rakibi Etimesgut

41 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçtır galip gelemeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Manisa Bşb'nin Rakibi Etimesgut, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçtır galip gelemeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken teknik direktör Levent Devrim, taraftarın önünde kazanıp yeniden tırmanışa geçeceklerini söyledi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:54 Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Manisa, Spor
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