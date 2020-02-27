Manisa BŞB potada Blake'i aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa BŞB potada Blake'i aldı - Son Dakika Spor

Manisa BŞB potada Blake'i aldı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nde son 6 maçta 5 yenilgi almasına rağmen 20 haftada aldığı 10 galibiyetle, Play-Off hattındaki yerini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor kadrosunu uzun forvet Brayon Jamar Blake ile güçlendirdi.

Manisa BŞB potada Blake'i aldı, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde son 6 maçta 5 yenilgi almasına rağmen 20 haftada aldığı 10 galibiyetle, Play-Off hattındaki yerini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor kadrosunu uzun forvet Brayon Jamar Blake ile güçlendirdi. Son olarak Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Peristeri Atina forması giyen 24 yaşında ve 2.01 boyundaki oyuncu, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde idari menajer İlhan Özsarı'nın katıldığı törenle imza attı.

Daha önce Almanya'da Lowen Braunschweig takımında da oynayan Blake, imza töreninde, "Heyecanlıyım. Hedefleri olan bir kulübe geldim. Sezon sonuna kadar buradayım. Takımımızın hedeflerine yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.Manisa BŞB ligde cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u ağırlayacak.


Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kritik gollerin adamı Skrtel, yine ağları havalandırdı
Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama Sörloth'un satın aldığı villa görenleri büyüledi

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:49:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa BŞB potada Blake'i aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]