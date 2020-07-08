Manisa BŞB potada Faik Can'ı aldı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Antrenör Ceyhun Cabadak'la sözleşme yeniledikten sonra transfer harekatına girişen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Budo Gemlik'ten Faik Can Kaşıkçı ile anlaştı. 20 yaşındaki guard, geçen sezon Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te de forma giydi. İç transfer görüşmelerini de sürdüren Manisa BŞB, Tolga Kaan Birer'le sözleşme yeniledi.