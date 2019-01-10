Manisa Bşb Umut Verdi
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya'da kamp yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, oynadığı 3'üncü hazırlık karşılaşmasında Niğde Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek umut verdi.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya
'da kamp yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor
, oynadığı 3'üncü hazırlık karşılaşmasında Niğde Futbol
Kulübü'nü 2-0 yenerek umut verdi.
Burada oynadığı özel karşılaşmalarda Serik Belediyespor ve Turgutluspor
'la berabere kalan yeşil-beyazlılarda galibiyeti getiren golleri Zafer ve Ufukhan kaydetti. Oynadığı futbolla teknik direktör Levent Devrim
'i umutlandıran Manisa ekibinde yeni transferlerin takıma uyum sağlaması da kurmayları sevindirdi. Osmanlıspor'dan alınan Zafer, maçta 11'de görev yaptı. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:30 Kaynak: DHA
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