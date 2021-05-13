Manisa BŞB ve Akhisar potada Play-Off'ta
13.05.2021 11:14
Ege takımlarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off'a kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Akhisar Belediye Basket, hedeflerine finallerden ulaşmaya çalışacak.
Ege takımlarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off'a kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Akhisar Belediye Basket, hedeflerine finallerden ulaşmaya çalışacak. Manisa'nın iki ekibi normal sezonu 30 maçta 17'şer galibiyetle tamamladı. Ligde 6'ncı sırayı elde eden Akhisar, Play-Off'ta 5'inci Mamak Belediyesi'yle eşleşirken, 9'uncu olup son sıradan adını finallere yazdıran Manisa BŞB, 2'nci Samsunspor'la karşılaşacak. İki galibiyet alan tarafın yarı finalist olacağı serilerde iki ekip ilk maçlarını 17 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynayacak. Rövanş maçları 20 Mayıs'ta yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Balıkesir BŞB'yle oynanan erteleme maçında aşil tendonundan sakatlanan Calvin Godfrey, Play-Off'ta forma giyemeyecek.
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