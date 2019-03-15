Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb Yarıştan Kopmayacak

Manisa Bşb Yarıştan Kopmayacak

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Konya Anadolu Selçukspor'u 3-2 yenerek zirve iddiasını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın en önemli rakiplerinden Fatih Karagümrük'le deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Manisa Bşb Yarıştan Kopmayacak, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Konya Anadolu Selçukspor'u 3-2 yenerek zirve iddiasını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın en önemli rakiplerinden Fatih Karagümrük'le deplasmanda kozlarını paylaşacak. 

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Metehan Alpat'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Oğuzhan Yıldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sahadan kesinlikle galibiyetle ayrılmalıyız. Yarıştaki varlığımızı sürdüreceğiz. Çok iyi şekilde maça hazırlandık. Karagümrük güçlü bir ekip ama biz de potansiyelimizi yansıtıp istediğimizi alacağız" ifadelerini kullandı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:31 Kaynak: DHA

Konya, Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Manisa, Spor
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