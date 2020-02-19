Manisa bu kez 4.2 ile sallandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa bu kez 4.2 ile sallandı - Son Dakika

Manisa bu kez 4.2 ile sallandı

7 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 00.23'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde ilk belirlemelere göre yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Manisa bu kez 4.2 ile sallandı, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 00.23'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde ilk belirlemelere göre yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.


AFAD'tan alınan bilgilere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından gece saat 00.23'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre yaralanma ve mal kaybı meydana gelmezken vatandaşlar panik yaşadı. - MANİSA

Kırkağaç, Manisa, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
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